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Правоохоронці затримали мешканця Львівщини, який намагався дати хабар прикордоннику

Вероніка Рой

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Сьогодні, 15 лютого, правоохоронцями затримано мешканця Львівщини на наданні неправомірної вигоди військовослужбовцю інспектору відділу прикордонної служби «Смільниця» Мостиського прикордонного загону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Військової прокуратури Західного регіону України.

 

«Хабар у розмірі 6 000 грн призначався за сприяння у незаконному переміщенню тютюнових виробів через державний кордон України до Республіки Польща на ділянці ВПС «Смільниця». На даний час проводяться першочергові слідчі дії військовими прокурорами разом із спільною міжвідомчою групою Вирішуються питання про повідомлення хабародавцю про підозру та звернення до суду з клопотанням про орання міри запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Фото: прокуратура

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