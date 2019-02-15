На Янівському цвинтарі обвалилась частина цегляної огорожі

Вчора, 14 лютого, стався обвал частини цегляної огорожі Янівського цвинтаря. Орієнтовна вартість заміни огорожі на становить 460 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За інформацією директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Ірини Маруняк, вся огорожа Янівського цвинтаря знаходиться в поганому стані і потребує відновлення. Департамент житлового господарства та інфраструктури звертатиметься про виділення коштів з міського бюджету на заміну огорожі цвинтаря.

«На Янівському цвинтарі є приблизно 150 м огорожі. Вся огорожа в незадовільному стані. Вчора обвалилося 40 м цегляного муру. Цеглу зараз прибирають, територію розчистять і, щоб не було проходу на цвинтар, аварійне місце закриють тимчасовою металевою конструкцією. За попередніми даними, орієнтовна вартість робіт по заміні огорожі на Янівському цвинтарі може становити 460 тис. грн, якщо зробити огорожу з бетонних секцій», — розповіла Ірина Маруняк.