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Львівські волейболісти втретє стали володарями Кубка України

Вероніка Рой

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Львівські «Барком-Кажани» втретє володарі Кубка України серед чоловічих команд з волейболу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Так, 14 лютого у Палаці спорту «Галичина» відбувся фінальний матч за Кубок України серед чоловічих команд з волейболу сезону 2018-2019 між ВК «Барком-Кажани» та ВК «Серце Поділля». У напруженій боротьбі львівські «Барком-Кажани» здолали вінницьке «Серце Поділля» з рахунком 3:0 за сетами. Відтак, втретє стали чемпіонами серед чоловічих команд з волейболу.

Додамо, цьогоріч серед учасників «фіналу чотирьох» Кубку України змагались: ВК«Барком-Кажани», вінницьке «Серце Поділля», «МХП-Вінниця»  та ВК «Політехнік-Одеса».

Фото: ЛОДА

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