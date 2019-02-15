Львів’ян кличуть у Центр Довженка на безкоштовний кінопоказ «Кіборгів»

В понеділок, 18 лютого, у Центрі Довженка, що на просп. Червоної Калини, 81, відбудеться безкоштовний показ фільму «Кіборги», який розповідає про оборону Донецького аеропорту під час війни на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Показ фільму «Кіборги. Герої не вмирають» проходитиме в межах вшанування пам’яті Небесної Сотні. Початок – о 19:00 год. Вхід для всіх охочих є вільним.

Зазначимо, фільм «Кіборги» вийшов в український кінопрокат наприкінці 2017 року. Його режисером є Ахтем Сеітаблаєв. Кінострічка є одним з переможців конкурсного відбору Держкіно та отримала державну фінансову підтримку на 50% собівартості – майже 24 мільйони гривень. Загальна вартість кінофільму становить майже 48 мільйонів гривень.

За вісім тижнів прокату касові збори «Кіборгів» склали 22,3 мільйона гривень, що на той час було абсолютним рекордом для стрічок, повністю вироблених в Україні. Цей показник навіть перевершив касові збори попереднього рекордсмена – фільму «DZIDZIO Контрабас».

Загалом в українському прокаті фільм «Кіборги» протримався 21 тиждень і заробив 23,2 мільйона гривень.