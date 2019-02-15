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Колектив перинатального центру виступив проти призначення тимчасової очільниці

Соломія Григор'єва

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Працівники Львівського обласного перинатального центру виступили проти призначення Олександри Бойчук на посаду в.о. керівника медичного закладу. Медики керуються тим, що абсолютного нічого не знають про майбутню керівницю, та побоюються, що призначення «зверху» вплине на якість їх роботи. Звернення було опубліковане на сторінці перинатального у Facebook, передає Львівський портал.

 

«Трудовому колективу стало відомо про спроби і намагання призначити на керівну посаду в ЛОКПЦ особу, яка абсолютно незнайома колективу лікарні та не оцінена колективом, командою лікарні. Це, ймовірно, буде вчинено шляхом призначення особи на посаду головного лікаря або заміщення особою посади виконувача обов’язків директора ЛОКПЦ – без обговорення і без попередньої згоди на це колективу.

Такі нераціональні кроки стосовно невиправданих призначень «зверху» призведуть до збурення і розгубленості в колективі. Це беззаперечно відіб’ється на якості надання медичної допомоги, створюватиме незручності та невиправдані ризики у наданні медичної допомоги, ризики життю та здоров’ю пацієнтів», – йдеться у повідомленні.

Відтак колектив зібрав 95 підписів, щоб обласна влада не приймала рішення щодо призначення керівника закладу без попереднього обговорення та узгодження з працівника центру.

Нагадаємо, детальніше про всі перипетії довкола обрання очільника Львівського перинатального центру читайте у нашому матеріалі «Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали».

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