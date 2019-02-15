До 9 років тюрми «світить» малійцю, який незаконно переправляв іноземців через кордон на Львівщині

Судитимуть громадянина Республіки Малі, який незаконно переправляв осіб через кордон на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Встановлено, що незаконне переправлення трьох громадян Гвінеї до Республіки Польща 43-річний іноземець організував в червні минулого року. За свої «послуги» малієць отримав понад 2 тисяч доларів США.

«Чоловік забезпечив проживання нелегалів у Львові та столиці, а згодом доправив їх на автомобілі у напрямку кордону («Грушів-Будомєж», що на Яворівщині). При цьому зловмисник надавав поради та інструкції щодо подолання інженерно-технічних та контролюючих споруд Державної прикордонної служби з метою перетину українського кордону поза офіційними пунктами пропуску. Проте, на території прикордонної смуги «подорожувальників» викрила та затримала прикордонна варта Республіки Польщі, яка і передала правопорушників українським колегам», – йдеться у повідомленні.

Так, Яворівським районним судом вказаних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2ст.204-1 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у виді арешту. А вже згодом, спільними зусиллями правоохоронців, наприкінці січня цього року організатора схеми затримано в порядку ст.191 КПК України на Київщині та доставлено до Яворівського районного суду з метою обрання запобіжного заходу.

Погодившись з позицією Городоцької місцевої прокуратури, судом обрано йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (з можливістю внесення застави).На даний час, органом досудового розслідування вживаються заходи, спрямовані на завершення досудового розслідування.

У разі доведення вини підозрюваний може потрапити до в’язниці на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.