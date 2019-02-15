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Активісти отримають більше 200 тисяч гривень із бюджету Львова

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет міськради Львова затвердив перелік соціально-культурних проектів, на реалізацію яких громадські організації отримають фінансування із бюджету міста. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 15 лютого, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Усі проекти, які реалізовуватимуть львівські громадські організації, належать до галузі «Розвиток громадянського суспільства». Відтак із бюджету Львова на них виділять понад 220 тисяч гривень.

Подаємо повний перелік проектів, на втілення яких активісти отримають кошти із бюджету міста:

Нагадаємо, нещодавно Львівська міська рада також списала громадським організаціям майже 400 тисяч гривень боргу за оренду приміщень.

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