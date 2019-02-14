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Українці вже розмитнили «євроблях» на 10 мільярдів

Вероніка Рой

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З 25 листопада 2018 року по 13 лютого 2019 року було здійснено митне оформлення майже 161 тисяч таких автівок. За них власники сплатили 10,1 млрд грн платежів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС України.

 

«Враховуючи спливаючий термін пільгового періоду застосування ставки акцизу, кількість оформлених авто стрімко зросла з кінця січня 2019 року. Так, за оперативною інформацією, найбільшу кількість авто було оформлено 13 лютого – майже 8 тисяч», – йдеться у повідомленні.

У ДФС нагадують, що що 22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автівок будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою.

Раніше Львівський портал повідомляв, що із 25 листопада діють нові правила ввезення авто на іноземній реєстрації.

Детальніше про нові правила читайте у нашому матеріалі: «Або розмитнюємо, або вивозимо. Все, що потрібно знати власникам «євроблях».

 

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