«Привіт, Ведмедику!»: львів’ян запрошують послухати зворушливі історії про клишоногих, яких врятували від цькувань

Ведмежий притулок «Домажир» разом із SMART-бібліотекою розпочинає новий освітній ZOO-проект «Привіт, Ведмедику!». В межах проекту мешканцям Львівщини розповідатимуть зворушливі історії про ведмедів, яких врятували від цькувань. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зазначається, що організатори в межах проекту підготували чотири зустрічі, під час яких будуть ділитись зворушливими історіями про ведмедів, яких врятували від цькувань та неприродних умов проживання.

Уже цієї неділі, 17 лютого о 13:00 год. в SMART-бібліотеці, що вул. Професора Ковалика,1, відбудеться перша зустріч – Reality-репортаж «Історії ведмедів, врятованих від людей».

Детальніше про ведмежий притулок «Домажир» читайте у матеріалі Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівського порталу «Ведмежий дім. Життя після циркового пекла».

Фото: ЛОДА