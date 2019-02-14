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«Привіт, Ведмедику!»: львів’ян запрошують послухати зворушливі історії про клишоногих, яких врятували від цькувань

Вероніка Рой

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Ведмежий притулок «Домажир» разом із SMART-бібліотекою розпочинає новий освітній ZOO-проект «Привіт, Ведмедику!». В межах проекту мешканцям Львівщини розповідатимуть зворушливі історії про ведмедів, яких врятували від цькувань. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Зазначається, що організатори в межах проекту підготували чотири  зустрічі, під час яких будуть ділитись зворушливими історіями про ведмедів, яких врятували від цькувань та неприродних умов проживання.

Уже цієї неділі, 17 лютого о 13:00 год. в SMART-бібліотеці, що вул. Професора Ковалика,1, відбудеться перша зустріч – Reality-репортаж «Історії ведмедів, врятованих від людей».

Детальніше про ведмежий притулок «Домажир» читайте у матеріалі Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівського порталу «Ведмежий дім. Життя після циркового пекла».

Фото: ЛОДА

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