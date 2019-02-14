Двом мешканцям Львівщини, які напали на прикордонника, повідомили про підозру

Двом жителям Львівщини, які вчора, 13 лютого, у пункті «Краківець» напали на прикордонника, повідомили про підозру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратурі у Львівській області.

«Встановлено, що того дня два місцеві мешканці – 52-річний чоловік та його 20-річний син вчинили незаконне посягання на законну діяльність працівників Державної прикордонної служби України. Перебуваючи у сервісній зоні міжнародного пункту пропуску «Краківець-Корчова», що на Яворівщині, зловмисники завдали тілесні ушкодження старшому зміни прикордонних нарядів, який виконував свої службові обов’язки щодо охорони державного кордону», – повідомляє прокуратура.

Вказаних осіб затримано в порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру. Крім цього, до суду скеровано клопотання про обрання фігурантам міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. У разі доведення вини правопорушники можуть потрапити до в’язниці на строк до п’яти років.

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Фото та відео: ДПСУ