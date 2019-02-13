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Вночі у львівській багатоповерхівці горіла квартира

Соломія Григор'єва

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У Львові внаслідок пожежі ледь не згоріла квартира. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини.

 

Сьогодні, 13 лютого, о 3:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Б. Хмельницького, 149. Пожежа виникла в квартирі на другому поверсі трьохповерхового житлового будинку.

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ 3-ої Державної пожежно – рятувальної частини м. Львів. Завдяки оперативності рятувальників, вдалось швидко загасити пожежу та не допустити подальшого розповсюдження вогню.

О 3:25 пожежу локалізували, та о 3:35 ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 2 кв.м.

Причина виникнення пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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