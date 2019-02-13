Від початку року на Львівщині виявили шість нелегальних АЗС

Від початку 2019 року податковими міліціонерами Львівщини виявлено шість нелегальних АЗС. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, податковими міліціонерами описано, вилучено і передано на відповідальне зберігання обладнання для заправки транспортних засобів, дизельне паливо і скраплений газ орієнтовною загальною вартістю близько 3 млн гривень. Стосовно порушників складено 6 протоколів про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.

Матеріали адміністративних правопорушень скеровано до районних судів Львівської області для розгляду та прийняття рішення.