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Правоохоронці розшукали 9-річного хлопчика

Соломія Головіна

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У Львові правоохоронці розшукали 9-річного хлопчика, який вийшов з дому на вулиці Лесі Українки і пропав. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області.

 

«Хлопчика розшукано. Він здоровий та неушкоджений. Дякуємо усім за допомогу!», – інформують правоохоронні органи.

Додамо, що хлопчик пропав близько 14.00: вийшов з дому на вулиці Лесі Українки у капцях та без верхнього одягу і пішов у невідомому напрямку.

Як повідомив у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, станом на 15.15 дитину знайшли на вул. Сахарова.

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