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Патрульні за рік отримали 300 безпідставних викликів

Соломія Головіна

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За минулий рік щонайменше 300 викликів патрульної поліції були безпідставними. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

 

Як зазначається, патрульні щодоби фіксують кілька викликів, які не підтверджуються, заявника на місці не має і зв’язку з ним теж.

«За минулий рік патрульні винесли 266 постанов та склали 24 протоколи за завідомо неправдиві виклики, а це стаття 183 КУпАП. Громадяни, які їх здійснили не усвідомлювали, що таким чином відволікають поліцію. У цей час хтось справді може потребувати допомоги поліції!», – мовиться у повідомленні правоохоронців.

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