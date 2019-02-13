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П’ятьох львів’ян оштрафували за заміну дерев’яних вікон на пластикові в історичних будинках міста

Вероніка Рой

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Адміністративна комісія розглянула 8 протоколів про порушення на об’єктах культурної спадщини Львова, які вчинили фізичні особи. По 5 протоколах було накладено максимальні штрафи в розмірі 1700 грн за вчинені порушення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Зокрема, адміністративна комісія наклала максимальний штраф у розмірі 1700 грн на власників квартир в будинках на вул. Коперника, 1, 9, 31, 44, які провели заміну дерев’яних вікон/дверей на пластикові у своїх помешканнях.

Натомість справи щодо правопорушень вчинених юридичними особами перенесли.

Фото: ЛМР

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