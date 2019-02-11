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Анонім «мінував» кафе на Городоцькій

Наталя Дуляба

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Вчора, 10 лютого, орієнтовно о 16:00 год. до поліції зателефонував анонім, який повідомив, що в барі-ресторані на вулиці Городоцькій станеться вибух. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Із закладу евакуювали персонал, обстежили приміщення й прилеглу територію. Однак жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці так і не виявили.

Зараз поліцейські встановлюють особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що в ніч на неділю, 10 лютого, аноніми «мінували» у Львові студентський гуртожиток.

Фото: Ігор Зінкевич

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