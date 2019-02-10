Україна вийшла на рекордні обсяги експорту яблук

У січні Україна знов вийшла на рекордні обсяги експорту яблука. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі аналітичного центру «Інфо-Шувар».

«Після незначного спаду в грудні, в перший місяць 2019 року українські експортери змогли суттєво покращити результат, відправивши на зовнішній ринок понад 8 тис. тон українського яблука. Таким чином починаючи з липня 2018 року Україна експортувала понад 27 тис. тон яблука загальною вартістю $9,7 млн, що є найкращим результатом принаймні за останні 5 років», – наголошують експерти.

Як зазначається, в цьому сезоні суттєво розширилась географія поставок Українського яблука. Головним ринком , як і раніше лишаються країни СНД, але щороку українські експортери роблять спроби пробитись на нові , більш складні і дорогі ринки збуту. Так, цього сезону в структурі покупців з’явились Сінгапур, Гонконг, Сенегал, Кувейт, Малайзія, Йорданія, Шрі-Ланка, ОАЕ, Індонезія. Пробна партія була відправлена навіть в Єгипет, де конкурувати українському яблуку досить важко через високе імпортне мито.

«Якщо враховувати темпи, якими українські експортери нарощують обсяги поставок назовні, встановлення рекорду за підсумками сезону виглядає цілком реально. Але головний оптимізм пов’язаний не з кількістю, а із якістю розвитку експорту в цьому сезоні. З нашим яблуком знайомляться споживачі Азії і Африки – це найбільш перспективні в плані зростання ринки збуту. Слід віддати належне тим українським компаніям, які наважились на цей крок. Для багатьох з них це з одного боку досить дорогий експеримент, а з іншого стратегічно правильно обраний напрямок», – розповідає керівник департаменту «Аналітика» ОРСП «Шувар» Тетяна Гетьман.