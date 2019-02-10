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У Львові відбувся фестиваль «Прощання з колядою»

Соломія Головіна

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У Національному академічному українському драматичному театрі імені М. Заньковецької відбувся вже XXII фестиваль «Прощання з колядою». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Понад 200 хористів, об’єднаних в 11 колективів зі Львова, Луцька, Івано-Франківська, а також Об’єднання українців у Польщі, колядували та віншували присутнім, виконуючи автентичні та сучасні колядки.

Як відзначив Митрополит Макарій, у фестивалю «Прощання з колядою» цьогоріч – особливе завдання, адже це перше, історичне для українців, Різдво – після отримання Томосу.

«Я особливо радий перебувати на цій події, у ці години, у цьому театрі, бо тут прославляють Бога в Його народженні, а він зійшов милосердно на цю землю, щоб поєднати людство. Це вже 22-й фестиваль «Прощання з колядою». А буде і 30-й, і 50-й. Можливо, ми до цього і не доживемо, але цю традицію надбання потрібно зберегти. Дякую за неї колективам зі Львова, Івано-Франківська, Луцька та Польщі», – каже він.

Фото: ЛМР

 

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