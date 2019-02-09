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Заблокував рух трамваїв і мав «липові» права: патрульні впіймали 19-річного горе-водія

Соломія Головіна

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У Львові 19-річний водій Mercedes на вулиці Гонти заблокував рух трамваю, неправильно припаркувавши своє авто. Як з’ясувалося згодом, юнак придбав права в інтернеті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

 

Так, вчора об 11.00 патрульні отримали виклик на вулицю Гонти, де автомобіль Mercedes заблокував рух трамваю. Інспектор приїхали і під час евакуації транспортного засобу прийшов його власник і повідомив, що в автомобілі закінчилося пальне, тому він його так запаркував.

Звільнивши проїзну частину для руху трамваїв, патрульні розпочали розгляд справи про адміністративне правопорушення. Поліцейські встановили, що посвідчення водія закріплене за іншою особою та має ознаки підробки, а в стразовому полісі мав виправлену дату.

На порушника винесли постанови і транспортували у Галицький відділ поліції. Там слідчий вилучив дані речі.

Як наголошують у патрульні поліції, у відділку 19-річний юнак розповів, що купив посвідчення водія через інтернет за 7 тисяч гривень.

 

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