Після викриття наркоторговця «в погонах» Середа пообіцяв переатестувати управління протидії наркозлочинності

Очільник поліції Львівщини генерал поліції третього рангу Валерій Середа провів нараду щодо реорганізації роботи управління протидії наркозлочинності та переатестації працівників підрозділу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції Львівщини.

Нагадаємо, нещодавно працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили співробітника управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини у вимаганні хабарів з наркодилерів за неперешкоджання їх діяльності. Також були задокументовані факти збуту ним наркотиків. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, йому повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 та ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

«Нещодавно ми вже проводили реорганізацію підрозділу, але цього виявилось недостатньо. У першу чергу – це провина керівників управління протидії наркозлочинності, тому вони будуть звільнені із займаних посад. Ця подія кинула тінь на поліцію Львівщини. Тепер це стосується всіх. Зараз проводиться службове розслідування, під час якого будуть з’ясовані усі обставини події. Усі працівники управління протидії наркозлочинності будуть виведені за штат, проведена їх переатестація і робота підрозділу буде організована по-новому», – зазначив Валерій Середа.

Як поінформував заступник начальника ГУ Нацполіції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк, згідно наказу Національної поліції України керівник управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини полковник поліції Ігор Мороз відсторонений від виконання посадових обов’язків. Більше того, створена дисциплінарна комісія, яка дасть оцінку кожному працівнику підрозділу.

Як наголошується, до реформування підрозділу будуть залучені міжнародні партнери, які допомагають українським поліцейським у розбудові відомства.