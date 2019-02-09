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Патрульні затримали 19-річну грабіжницю, яка сховала поцуплені гроші у білизну

Соломія Головіна

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Патрульні затримали 19-річну грабіжницю з краденими грошима, схованими у білизну. Подія сталася цієї ночі на вулиці Чайковського: дівчина вирвала у чоловіка з рук кошти, а потім втекла. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

 

Як розповів постраждалий, на вулиці Чайковського невідома дівчина вирвала у нього з рук 2000 гривень та втекла.

Інспектори 1 батальйону, які за лічені хвилини були на місці події, почали обстежувати прилеглі території. Неподалік поліцейські виявили особу, схожу за описами. Згодом її упізнав і постраждалий та написав заяву.

«У присутності двох понятих жіночої статі 19-річна дівчина дістала з нижньої білизни 1300 гривень, ще 200 гривень були в її сумочці і 500 гривень вона віддала знайомій, яка була з нею. На місці працювали слідчі Галицького відділу поліції», – поінформували у прес-службі патрульної поліції.

 

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