На кордоні контрабандою намагалися ввезти три тонни меблів

У пункті пропуску «Краковець-Корчова» вантажним автомобілем намагалися провезти майже три тонни незадекларованих меблів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Львівській області.

Так, у пункту пропуску «Краковець-Корчова» у напрямку «в’їзд в Україну» заїхав вантажний транспортний засіб з напівпричепом під керуванням громадянина України з товаром: «меблі дерев’яні типу спальні», «виставковий стенд конструкція будівельна збірна».

Як підставу для переміщення зазначеного товару, водій подав товаросупровідні документи, згідно з якими цей товар переміщувався з Німеччини на адресу одного з ТОВ у Закарпатську область. Його вага – 7994 кг, а заявлена вартість – 13 тис. 613 євро.

Результати динамічного зважування транспортного засобу встановили розбіжності вагових показників. У вантажному відсіку, окрім заявленого в товаросупровідних документах товару, було виявлено дерев’яні меблі для столових та житлових кімнат. Їх загальна вага разом із упаковкою становить 2700 кг.

Зі слів водія, відповідальні особи за завантаження вантажу в Німеччині запевнили його, що товар відповідав товаросуповідним документам. З метою повної та всебічної перевірки цієї ситуації було скеровано запит до компанії відправника товару. У відповіді її керівник визнав факт порушення митного законодавства України.

Таким чином, керівник компанії вчинив переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю через подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення документів, що містять неправдиві відомості щодо ваги, кількості та вартості товару.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Товар вилучено, його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

Фото: ДФС