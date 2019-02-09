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Бойовики використовують на Донбасі лазерну зброю, - Держприкордонслужба

Соломія Головіна

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Цієї ночі прикордонники зі складу Об’єднаних сил в черговий раз зафіксували ознаки використання російськими найманцями лазерної зброї. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

 

«До 4-ї години ранку сьогодні починаючи з 22.00 8 лютого в районі КПВВ «Станиця Луганська» прикордонні наряди з прикриття дорожнього коридору фіксували з боку тимчасово окупованої території промені світло-фіолетового кольору з періодичністю кожні 2-3 хвилини. Через особливості рельєфу місцевості, де перебувають окупанти, та небезпеку використання оптичних і тепловізійних приладів, точних місць виходу променю встановити не вдалось», – зазначається у повідомленні.

Як зазначається, підрозділи ДПСУ зі складу Об’єднаних сил  неодноразово фіксували подібні випадки. Так, за  інформацією відомства, протягом 2016-2018 років у ході несення служби ураження органів зору отримали п’ять військовослужбовців Краматорського прикордонного загону. Вони вели спостереження за російсько-терористичними військами використовуючи оптичні прилади.

Інформація про можливе використання російсько-окупаційними військами забороненої лазерної зброї спеціального призначення доведена до міжнародних і правозахисних організацій.

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