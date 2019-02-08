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У Бориславі викрили злодія, який виніс із помешкання пенсіонерки всі ювелірні прикраси

Соломія Головіна

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Правоохоронні органи викрили у Бориславі злодія, який потрапив у квартиру 65-річної жінки через незамкнені двері та вкрав звідти ювелірні прикраси. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції Львівщини.

 

Крадіжка сталася 19 листопада минулого року. Невідомий проник у квартиру пенсіонерки через незамкнені вхідні двері та викрав дві золоті обручки, ланцюжок, хрестик та кілька перснів із золота і срібла.

Працівники поліції встановили, що до вчинення правопорушення причетний раніше судимий 26-річний житель Борислава. Викрадені речі зловмисник опісля здав в один із місцевих ломбардів.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Парубку загрожує позбавлення волі до трьох років. Проводиться досудове розслідування.

 

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