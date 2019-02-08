Школярів закликають звернутись у ЦНАП для виготовлення ID-паспорта

Наближається період складання ЗНО, тому школярам варто своєчасно оформити паспорт. Відтак департамент адміністративних послуг Львівської міської ради закликає школярів заздалегідь звернутись у ЦНАП для безкоштовного виготовлення ID-паспорта, передає Львівський портал.

Згідно з законодавством, громадяну України паспорт необхідно отримати не пізніше, ніж через місяць після досягнення 14 років. Зазначимо, що подати документи для оформлення паспорта громадянина України можна у територіальному підрозділі ЦНАП Львова, залежно від реєстрації місця проживання особи.

«Своєчасне отримання паспорта є особливо актуальним для тих школярів, які 2019 року планують вступати на молодшого спеціаліста чи молодшого бакалавра після 9-го класу.

Здійснити запис на оформлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку можна скориставшись онлайн реєстрацією через сайт Львівської міської ради за посиланням: https://city-adm.lviv.ua/services/preregistration, а також звернувшись безпосередньо до територіального підрозділу ЦНАП м. Львова за відповідним місцем реєстрації.

Варто звернути увагу, що паспорт, який оформляється вперше, видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети. Тому майбутнім вступникам варто заздалегідь потурбуватися про оформлення паспорта громадянина України”, — повідомили у департаменті адміністративних послуг ЛМР.

З відповідним переліком документів для оформлення паспорта громадянина України у формі ІД-картки вперше можна ознайомитись на сайті Львівської міської ради за посиланням: https://city-adm.lviv.ua/services/directory-services/pasport.

Нагадаємо, у кожному районі Львова працює Центр надання адміністративних послуг:

вул. К. Левицького, 67 (Личаківський і Галицький райони),

пр. Червоної Калини 72а (Сихівський район),

вул. М. Хвильового, 14а (Шевченківський район),

вул. І. Виговського, 32 (Залізничний район)

вул. Ген. Чупринки, 85 (Франківський район).

Графік роботи:

понеділок-вівторок: 09.00 год. — 18.00 год.

середа — четвер: 09.00 год. — 20.00 год.

п’ятниця: 09.00 год. — 17.00 год.

субота: 09.00 год. — 16.00 год.

Контакти: інформаційна довідка ЦНАП м. Львова: 297−57−95, ел. пошта: service_center@city-adm.lviv.ua; сторінка ЦНАП м. Львова на сайті Львівської міської ради http://city-adm.lviv.ua/services