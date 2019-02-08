Патрульні запрошують львів’ян на лекції по самозахисту від шахраїв

Патрульна поліція Львівщини запрошує львів’ян на свої заходи, де вони розказуватимуть про захист від телефонних шахраїв. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі управління.

До відома, за 2018 рік на території Львівської області зафіксовано 4334 випадки шахрайства. Саме тому, інспектори управління патрульної поліції у Львівській області проводять ряд заходів, спрямованих на інформування населення, щодо шахрайських випадків та розповідають про методи захисту.

Такі лекції відбудуться:

8 лютого – проспект Червоної Калини, 70. о 14:00;

12 лютого – вул. Чупринки, 70 о 13:00;

14 лютого – вул. Окуневського,3 (дитяча бібліотека) о 13:00;

25 лютого – вул. Городоцька, 319а. о 12:30.

На цих зустрічах інспектори також роздадуть інформаційні буклети з методами захисту себе від шахраїв, якими ви зможете поділитися з рідними.

Довідка

Патрульні поліцейські часто отримують повідомлення про шахрайські дії, які трапляються в нашому місті. Зловмисники користуються довірою, як правило, людей похилого віку. Заходять до квартири, представляються працівниками пенсійного фонду. В шахрайський спосіб замінюють справжні гроші на купюри з надписом «сувенір». Після цього «працівники пенсійного фонду» швидко йдуть.

Також бувають випадки коли особи представляються працівниками житлово-комунальних служб, мають при собі бланки заяв, виписують фальшиві квитанції, таким чином видурюючи у пенсіонерів гроші.

Часто невідомі телефонують, як правило, людям похилого віку і повідомляють, що їх син чи онук став винуватцем ДТП і перебуває в слідчому ізоляторі. За звільнення родичів «під заставу» вимагають кошти.

З розвитком інтернет-технологій часто люди можуть стати жертвами інтернет-шахраїв. Їхня анонімність та вигадливість, а також довірливість користувачів підживлюють цей «бізнес».

Закликаємо в жодному разі не брати участі у таких «схемах», аби потім не стати жертвою злочинців!

Як показала практика – неможливо намалювати однозначний портрет жертви інтернет-шахраїв: за допомогою до поліції звертаються громадяни незалежно від віку, статі, соціального статусу, тощо. Спілкуючись через екрани, жертва та кривдник не бачать одне одного, а лише листуються на сайтах безкоштовних оголошень. Умови для видурювання грошей ідеальні: шахрай занизив ціну, опублікував красиве чуже фото товару з Інтернету, узяв передплату та зник.

«Звертаємось до всіх: якщо потрапляєте у подібні ситуації – одразу телефонуйте на «102». Розкажіть членам своєї родини (проведіть профілактичні бесіди зі старшим поколінням) про ці методи шахрайства, аби ніхто з ваших рідних не став жертвою зловмисників», – закликають копи.