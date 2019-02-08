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На Старосамбірщині представили нового голову РДА

Соломія Григор'єва

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Сьогодні, 8 лютого, в Старосамбірської районної ради відбулося офіційне представлення нового голови райдержадміністрації Івана Грися. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

В урочистостях взяла керівник апарату Львівської облдержадміністрації Маріанна Вільшинська, яка зачитала розпорядження Президента України Петра Порошенка про призначення.

Довідка

Іван Михайлович Грись – голова Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області з 8 лютого 2019 року. 1962 року народження, місце народження с. Новоселиця, Тячівський район, Закарпатська області, освіта – вища,  1988 р., Львівський лісотехнічний інститут, лісове господарство, інженер лісового господарства.

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