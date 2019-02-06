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Старосамбірську РДА очолив помічник нардепа від БПП

Наталя Дуляба

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Головою Старосамбірської районної державної адміністрації став 56-річний Іван Грись. Про це йдеться у розпорядженні Президента України від 5 лютого, передає Львівський портал.

 

«Призначити Грися Івана Михайловича головою Старосамбірської районної державної адміністрації зі строком випробування три місяці», – йдеться у документі.

Зазначимо, що попереднього голову Старосамбірської РДА Ореста Бонка торік у червні спіймали на хабарі у 1500 доларів. Очолював він адміністрацію зі січня 2017 року. Петро Порошенко звільнив Ореста Бонка 3 грудня 2018 року.

Новопризначений голова Старосамбірської РДА Іван Грись із 2006 по 2015 роки був міським головою Старого Самбора. Також він є постійним помічником-консультантом народного депутата України від БПП Андрія Лопушанського.

Додамо, що за офіційними даними, Орест Бонк також є помічником Андрія Лопушанського.

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