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На Львівщині за 12 мільйонів створять історико-культурний парк «Древній Звенигород»

Соломія Григор'єва

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У селі Звенигород, на місці давньої княжої столиці створять перший в Україні історико-культурний парк. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«У минулому році ми почали реалізовувати проекти з залученням коштів міжнародної технічної допомоги. Це унікальні проекти, які дадуть можливість відновити історичну спадщину. Особливо «Древній Звенигород», у межах якого ми плануємо відновлення селища та створення історико-культурного парку. Такого в Україні ще немає», – зазначила т.в.о. директора департаменту архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації Оксана Ткачук.

Проект є одним із переможців конкурсу проектів регіонального розвитку Мінрегіону, на його реалізацію виділили близько 12 млн грн у межах секторальної бюджетної підтримки ЄС.

«Департамент є ініціатором проекту, ідея виникла при розгляді генерального плану Звенигорода на історико-містобудівній раді, але так як для села не розробляються історико-архітектурні опорні плани, ми вирішили створити цей проект щодо забудови парку, щоб зберегти цінну територію та археологічний ландшафт. Ми проситимемо статут національного для заповідника і це є наша принципова позиція, щоб зберегти історичні витоки», – додала О. Ткачук.

Окрім того,  серед інших проектів з залученням коштів МТД  – здійснять комплексну реставрацію Монастирського храму з дзвіницею у смт Підкамінь Бродівського району. Триватиме проект до 2020 року.

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