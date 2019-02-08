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На кордоні затримали поляка з чотирма тоннами незадекларованих товарів

Соломія Григор'єва

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В результаті спільних заходів митників та прикордонників в автомобілі перевізника з поштовими відправленнями виявили понад чотири тонни незадекларованого вантажу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС України у Львівській області.

 

В один з підрозділів Львівської митниці ДФС прибув вантажний автомобіль під керуванням громадянина Республіки Польщі. Згідно з товаросупровідними документами, у ньому переміщували 449 шт. міжнародних поштових відправлень вартістю 26 940 Євро та вагою брутто 8575 кг. Інших документів до митного контролю водій не подавав.

Під час перевірки у вантажному відсіку транспортного засобу було виявлено 407 вантажних місць (коробки і мішки) загальною вагою понад 4 т, інформації про які не було в товаросупровідних документах. Зокрема везли товари народного вжитку (одяг, косметичні засоби, дрібну побутову техніку, гарнітуру до мобільних телефонів, годинники, пігулки і т.д. ) виробництва Китайської Народної Республіки.

Отже, водій подав товаросупровідні документи, які містили неправдиві відомості щодо кількості вантажних місць, відтак не вжив заходів для перевірки правдивості зазначених відомостей у товаросупровідних документах і не вніс ніяких відміток у міжнародні товарно-транспортні накладні. Жодних пояснень водій не надав.

Так, громадянин перемістив товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення документів, що містять неправдиві дані щодо його кількості, ваги та вартості товару.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Товари – безпосередні предмети порушення митних правил – вилучено, їх вартість буде встановлено додатково.

Фото: ДФС

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