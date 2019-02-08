Мерія узаконила скандальну забудову на вулиці Мельника

Сьогодні, 8 лютого, виконавчий комітет Львівської міської ради видав благодійному фонду «Лабораторія соціального новаторства» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будівлі на вул. Мельника, 21 під комплекс творчого центру дитини та юнацтва. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Незаконну реконструкцію будинку №21 на вул. Мельника Інспекція ДАБК виявила ще торік у серпні. Тоді Лабораторію соціального новаторства зобов’язали призупинити будь-які роботи, повернути об’єкт до попереднього стану, а також двічі виписували штрафи.

Тепер виконком міськради видав благодійній організації містобудівні умови та обмеження, чим фактично узаконив попередню самовільну реконструкцію і дозволив далі продовжувати роботи.

будинок на вул. Мельника, 21 (жовтень 2018 рік)

Як йдеться у проекті рішення, майбутній творчий центр дитина та юнацтва знаходитиметься на земельній ділянці площею 0,52 га. Вона належить до зони дитячих установ та загальноосвітніх шкіл відповідно до зонінгу Франківського району та входить у межі історичного ареалу Львова.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати ділянку на 27%, а також встановив, що висота реконструйованої будівлі не повинна перевищувати 18 м.

Зазначимо, що будинок на вул. Мельника, 21 ще за радянських часів використовували під дитсадок, втім у 90-х роках його продали.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Благодійний фонд «Лабораторія соціального новаторства» створили лише два роки тому, у серпні 2016 року. Його засновниками є Андрій Єлісеєв та Ярослав Пиж.

Андрій Єлісеєв володіє компаніями, які займаються аудитом та видавництвом книг, а також він є пов’язаний із протестантською церквою «Нове життя» міста Тернополя. Своєю чергою Ярослав Пиж є ректором Української баптистської теологічної семінарії, що розташована у Львові на вул. Війтовича, 9-А.

Основний вид діяльності Благодійного фонду «Лабораторія соціального новаторства» вказаний як надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.