Дорожники розповіли, на якому етапі реконструкція Замарстинівської

На вулиці Замарстинівській триває капітальний ремонт дороги на ділянці від вулиці Липинського до вулиці Східної. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як розповів прес-секретар ЛКП «Львівавтодор» Олексій Хміль, станом на зараз на ділянці до вул. Гайдамацької уже прокладено 375 м водопроводу, діаметр труби – 160 мм. Також змонтовано 5 залізобетонних колодязів.

«Після укріплення ґрунту цементним розчином на ділянці 102 м розпочалися роботи із заміни каналізаційного колектора. Уже змонтовано 137 м каналізаційної труби, діаметром 1600 мм. Збудовано 6 нових каналізаційних камер для підключення існуючих каналізаційних мереж житлових будинків та дощоприймачів. На ділянці від буд. № 112 вул. Замарстинівська до вул. Городницька влаштовано піщано-щебеневу основу та бетонну підготовку під дорожнє покриття, площею 350 м2. Також влаштовано піщано-щебеневу та асфальто-бетонну основу під плити трамвайних колій, площею 312 м2. І станом на зараз, змонтовано 30 плит трамвайних колій марки ПКП», – зазначив Олексій Хміль.

За його словами, дорога залишиться у тих відстанях, у яких була до ремонту. Також вона буде вимощена бруківкою. Уся бруківка, яка була демонтована, потім буде використана для замощення дорожнього покриття. Зараз погодні умови не дозволяють виконувати роботи із влаштування верхнього покриття проїзної частини дороги та трамвайної колії.

Довідка

Нагадаємо, 16 лютого ЛКП «Львівавтодор» отримало дозвіл від Державної архітектурно-будівельної інспекції на проведення будівельних робіт на об’єкті «Реконструкція вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної)». Виконуватиме роботи ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Ціна договору реконструкції вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної), який ЛКП «Львівавтодор» уклав з переможцем тендеру ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», – 84 476 020,00 грн. Тривалість будівництва, згідно з проектом організації будівництва, становить 22 місяці.

Проект «Реконструкція вулиці Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торфꞌяної) у м. Львові» виготовлений у 2015 р інститутом ДПІ «Містопроект» ЛМР на замовлення департаменту житлового господарства та інфраструктури і у 2017 р. переданий для його реалізації замовнику нижчого рівня — ЛКП «Львівавтодор». У травні 2017 р. укладено угоду з ДП «Спеціалізована державна експертна організація — Центральна служба Української державної будівельної експертизи» на проведення експертизи проекту по об’єкту. За дорученням Центральної служби експертизи, експертизу проекту виконала філія ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Львівській області. Дата оголошення тендеру – 28 вересня 2017 року.

Проектом передбачено:

— реконструкцію вулиці з трамвайними коліями — 0,899 км;

— перекладку каналізаційного колектора по вул. Замарстинівській в межах реконструкції вулиці, заміну ділянок колекторів з бокових вулиць, заміну усіх випусків з житлових будинків та випусків з дощових ринв, заміну усіх дощоприймачів та їхніх приєднань до вуличних колекторів з влаштуванням гідрозатворів, влаштування колодязів та камер на підключенні до каналізаційної мережі. Діаметр проектованих колекторів 200−2000 мм;

— заміну чавунного водопроводу діаметром 150−200 мм вздовж вул. Замарстинівської, заміну ділянок водопроводів з бокових вулиць, влаштування пожгідрантів та запірної арматури, влаштування колодязів на підключенні водопроводів з бокових вулиць;

— влаштування дренажу дорожнього полотна;

— влаштування зовнішнього освітлення;

— захист мереж електропостачання, систем зв’язку;

— заміну газопроводів середнього і низького тисків;

— влаштування контактної мережі трамваю.