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Поліція закликає жителів Львівщини повідомляти про виявлені порушення виборчого законодавства

Соломія Григор'єва

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Правоохоронці закликають повідомити про виявлені порушення виборчого законодавства можна, зателефонувавши на оперативну лінію 102 або звернувшись із заявою у територіальний підрозділ поліції. Осіб, винних у скоєнні правопорушення, обіцяють  притягувати до відповідальності. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Так, згідно з виборчим законодавством, друковані матеріали передвиборчої агітації повинні містити: відомості про установу, що здійснила друк, або вказівку на те, з використанням обладнання якого підприємства здійснювався друк, номер партії, тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, а також замовника відповідних матеріалів.

Від початку виборчої кампанії на Львівщині було зафіксовано два випадки правопорушень, відповідальність за які передбачена ст.212-13 (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) КУпАП. Санкція статті передбачає покарання – накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Друковані матеріали, які не містять зазначених відомостей, повинні бути вилучені і зберігатись до прийняття відповідного рішення суду.

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