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Львів’ян запрошують на безкоштовну лекцію про мову ворожнечі

Соломія Григор'єва

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Сьогодні у Львові відбудеться лекція: «Мова ворожнечі: від слова до діла», яку прочитає Володимир Бєглов, голова Освітнього центру з прав людини у Львові. Вхід на лекцію вільний. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Нещодавно ми стали свідками трагічних подій, за яких загинув Павел Адамовіч, мер міста Гданська у Польщі. Це ще один випадок, який підтверджує, що вербальне насильство може мати сильніший ефект — воно перетворює слова в пістолет або ніж, що вбиває.

Ми запрошуємо на подію, щоб розібратись, що таке мова ворожнечі, прислухатись до себе та до оточення. Саме на часі: передвиборчі перегони стартували в Україні і усі ми відчуваємо напруження в суспільстві», — кажуть організатори заходу.

Захід відбудеться сьогодні, 7 лютого, о 19.00 год в Галереї Дзиґи (вул. Вірменська, 35)

Співорганізатори: Мистецьке об’єднання Дзиґа та Освітній центр з прав людини у Львові

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