У Жидачеві запрацював інклюзивно-ресурсний центр

Сьогодні, 6 лютого, на базі загальноосвітньої школи №2 у Жидачеві відкрили новий інклюзивно-ресурсний центр для дітей із особливими освітніми потребами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як розповіла директорка департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій, у Жидачівському районі загалом на інклюзивній формі навчання перебувають 11 дітей, ще двоє – у Гніздичівській ОТГ.

Новостворений інклюзивно-ресурсний центр, площею 82 кв м, має всі необхідні елементи доступності: пандус, широкі вхід двері. Також його обладнали сучасними комп’ютерами.

Саме тут фахівці надаватимуть діткам із особливими освітніми потребами психолого-педагогічну допомогу, консультуватимуть батьків. На закупівлю необхідного обладнання витратили понад 250 тисяч гривень, ще 190 тисяч гривень скерували на проведення ремонтних робіт.

Як повідомляв Львівський портал, інклюзивно-ресурсні центри надають безкоштовно послуги дітям з особливими потребами, віком від 2 до 18 років. У таких закладах зможуть навчатися діти з порушеннями опорно-рухового апарату, з затримкою психічного розвитку, з порушенням інтелектуального розвитку, слуху та зору.

Нагадаємо, такі центри вже функціонують у Городоцькому, Буському, Сокальському, Миколаївському районах, а також у Миколаєві та Дрогобичі. Загалом до кінця 2018 року на Львівщині мали відкрити 26 інклюзивно-ресурсних центрів.

Фото: департамент освіти і науки ЛОДА