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У Дрогобичі запрацював інклюзивно-ресурсний центр

Олена Карп'юк

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Вчора, 16 листопада, у Дрогобичі офіційно відкрили інклюзивно-ресурсний центр. Це вже дев’ятий такий заклад на території Львівщини. Про це йдеться на офіційній сторінці у Facebook департаменту освіти і науки Львівської ОДА, передає Львівський портал.

 

Інклюзивно-ресурсний центр створили на базі закладу загальної середньої освіти №5 у Дрогобичі. Він є комунальною установою Дрогобицької міськради.

«В інклюзивно-ресурсному центрі є всі необхідні фахівці. Він надає комплексну оцінку розвитку дітей з особливими освітніми потребами та здійснює супровід таких дітей», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, інклюзивно-ресурсні центри надають безкоштовно послуги дітям з особливими потребами, віком від 2 до 18 років. У таких закладах зможуть навчатися діти з порушеннями опорно-рухового апарату, з затримкою психічного розвитку, з порушенням інтелектуального розвитку, слуху та зору.

Нагадаємо, станом на зараз такі центри вже функціонують у Городоцькому, Буському, Сокальському, Миколаївському районах, а також у Миколаєві. Загалом до кінця 2018 року на Львівщині мають відкрити 26 інклюзивно-ресурсних центрів.

Фото: департамент освіти і науки Львівської ОДА

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