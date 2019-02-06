У Львові на карантин закрили ще одну школу

Від сьогодні, 6 лютого, і до п’ятниці, 8 лютого, у СЗШ №77 призупинили навчальний процес. Це вже друга школа, яку закрили у місті на карантин. Про це Львівському порталу повідомили в прес-службі Львівської міськради.

Навчальний процес у школі №77, що на вул. Виговського, 7-А, призупинили через високу захворюваність учнів.

«Управління освіти щоденно моніторить відвідуваність шкіл Львова, а також ДНЗ. Про запровадження карантинних заходів у всіх навчальних закладах міста поки що не йдеться», – зазначили у мерії.

Нагадаємо, із 4 лютого на карантин у Львові закрилась початкова школа №53. Навчання тут планують відновити вже 8 лютого.

Водночас на території області через грип та ГРВІ навчання призупинили у 103 школах.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно на Львівщині 51-річний чоловік помер від грипу. Про те, як відрізнити грип від ГРВІ, читайте тут.