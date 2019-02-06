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Стрийські поліцейські відшукали хаскі, що загубився на Франківщині

Соломія Григор'єва

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У Стрию поліцейські відшукали і повернули господарю домашнього улюбленця, який пропав 3 лютого. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Стрийський відділ поліції 5 лютого за допомогою звернувся 24-річний мешканець міста Болехів Івано-Франківської області, у якого два дні тому пропав собака породи «хаскі». В соціальній мережі йому повідомили, що пес може бути у Стрию, тож він попросив розшукати його.

Поліцейські виявили «Маркі» (так звуть собаку) в одному із мікрорайонів міста. Сіро-білого красеня повернули власникові. Наразі встановлюються обставини, за яких пес потрапив до Стрия.

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