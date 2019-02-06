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На кордоні з Польщею виявили контрабанду тютюну

Андрій Котенський

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У пункті пропуску «Ягодин», що на кордоні з Польщею, затримали вантажівку із контрабандою тютюну. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

 

За даними відомства, на виїзд з України прямував автомобіль «МАН» української реєстрації. Ним громадянин України віз вантаж паливних брикетів.

Під час поглибленого огляду вантажівки було виявлено контрабанду сигарет.

«У підлозі причепа знайдено приховані 1580 пачок сигарет різних марок. Куриво разом з причепом вилучено представниками митниці. Сума оцінки вилученого майна склала майже 240 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

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