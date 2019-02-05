Янукович дасть у Москві прес-конференцію щодо «актуальних питань української політики»

Засуджений до 13 років позбавлення волі колишній президент Віктор Янукович дасть у середу прес-конференцію в Москві, щоб поговорити про «актуальні питання української політики». Таку інформацію підтвердив адвокат Януковича Олександр Горошинський, передає УП.

За словами адвоката, це буде велика «дискусійна» прес-конференція в прес-центрі МІА «Росія сьогодні».

Згідно з анонсом, зустріч з Януковичем має розпочатися о 13.00 за київським часом.

Темою прес-конференції вказано «актуальні питання української політики».

Вхід на прес-конференцію буде відбуватися за попередньою акредитацією.

Як повідомляв Львівський портал, 24 січня Оболонський райсуд Києва заочно визнав Віктора Януковича винним у державній зраді, а також злочинах проти миру і посібництві у веденні війни проти України – і присудив 13 років тюрми.