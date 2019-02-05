На Львівщині група розбійників напала на приїжджих з Хмельниччини

Мешканці Хмельниччини приїхали на Львівщину, щоб зустрітись з дівчиною, а стали жертвами розбою від місцевих чоловіків. Поліцейські вже затримали одного з них. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

В Бродівське відділення поліції 4 лютого близько третьої ночі зателефонував 21-річний житель Хмельницької області, який повідомив, що в одному з сіл району його побили невідомі.

На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили правоохоронці, потерпілий та його 22-річний товариш, також мешканець Хмельниччини, приїхали на автомобілі «ВАЗ 2108» в одне з сіл Бродівського району, щоб зустрітись із дівчиною, з якою вони познайомились в інтернеті.

Хлопці зайшли в кафе, де між ними та групою місцевих чоловіків виник конфлікт. При цьому 19-річний мешканець Бродівщини погрожував заявнику пневматичною рушницею та вдарив його прикладом.

Окрім того, 37-річний місцевий мешканець заволодів автомобілем приїжджих та, посадивши у салон власника «Лади», поїхав у невідомому напрямку. До розшуку викраденого автомобіля були задіяні працівники груп реагування патрульної поліції, оперативники карного розшуку та слідчо-оперативна група Бродівського відділення поліції.

Правоохоронці розшукали автомобіль та затримали 37-річного зловмисника, причетного до його незаконного заволодіння, в порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Також поліцейські вилучили рушницю, якою товариш затриманого погрожував іншому потерпілому.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) та ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкціями статей передбачені покарання: відповідно позбавлення волі на строк від трьох до семи років та позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.