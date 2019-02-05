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На Бродівщині затримали зловмисника, що обікрав будинок

Соломія Григор'єва

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Бродівські поліцейські викрили зловмисника, причетного до крадіжки з будинку. Він забрав з помешкання гроші, особисті документи господаря та його банківські картки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Бродівське відділення поліції звернувся 32-річний житель райцентру. За словами чоловіка, 5 жовтня минулого року, проникнувши в його будинок через вікно, невідома особа викрала сумку, в якій знаходились польські злоті, гривні, паспорт громадянина України, закордонний паспорт, посвідчення водія, банківські картки, тощо.

Правоохоронці встановили, що до скоєння крадіжки причетний 34-річний житель Хмельницької області. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Досудове розслідування триває.

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