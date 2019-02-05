Батьків закликають перевіряти, з ким спілкуються їхні діти в інтернеті

Патрульні радять батькам звернути увагу на дотримання правил безпечного спілкування в мережі їх дітей, аби вони не стати об’єктом маніпуляцій зловмисників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Велика кількість школярів віддають перевагу не іграм на вулиці, а спілкуванню в соціальних мережах, різних чатах, програмах обміну миттєвими повідомленнями. Подібне віртуальне спілкування з однолітками може бути корисним для обміну досвідом, інформацією та водночас і небезпечним — деякі зловмисники використовують віртуальну комунікацію як інструмент для маніпулювання підлітковою свідомістю.

Для того, щоб спілкування в мережі було безпечним, треба дотримуватись кількох нескладних правил:

— батьки мають знати «віртуальних друзів» своєї дитини;

— слідкуйте за тим, яка особиста інформація та фотографії потрапляють в соціальні мережі;

— встановіть спеціальне програмне забезпечення, яке буде фільтрувати сайти з небажаним вмістом;

— бажано аби батьки домовились із дитиною про правила роботи в інтернеті, а саме: час роботи в мережі та сфери відвідування сайтів.