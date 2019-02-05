Аеропорт «Львів» очікує реконструкція і відновлення роботи старого терміналу

У зв’язку із рекордним ростом пасажироперевезень на аеропорт «Львів» у 2019 році очікує реконструкція аеродрому та відновлення роботи старого терміналу. Про це стало відомо під час розширеної прес-конференції Міністерства інфраструктури України з питань з розвитку авіаційної галузі на 2019 рік.

За словами генерального директора Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» Тетяни Романовської, протягом останніх трьох років аеропорт змінився – ріст пасажиропотоку 2018 році становив рекордні 47,9%.

«Термінал, який був збудований у рамках реконструкції 2012 року, фактично заповнений. У 2019 році навіть деякі рейси плануємо переводити в стару будівлю терміналу. Цього року будемо мати повне функціонування терміналу та зможемо і далі забезпечувати ріст перевезень», − повідомила Тетяна Романовська.

Очільник аеропорту «Львів» також повідомила, що активно тривають роботи з ремонту старого пасажирського терміналу. Також у планах на 2019 рік реконструкція старого пасажирського терміналу під термінал підвищеного комфорту, будівництво ангару, реконструкція готелю «Тустань», будівництво вантажного терміналу та інше.

Окрім відновлення старого терміналу у 2019 році запланували також добудувати зовнішні інженерні мережі нового терміналу, вартість яких обійдеться у 62 млн гривень, реконструювати аеродром за 158 млн гривень та збудувати новий аеровокзал за 67 млн гривень.

Також стало відомо, що опрацьовується питання розвитку далекомагістрального сполучення у напрямах до Чикаго, Торонто, Нью-Йорку та інших міст.

«Наступним нашим викликом будуть переговори з авіакомпанією Delta або American Аirlines. Ми можемо бути резервним або навіть основним аеропортом для великих і далеких перевезень. Ведемо переговори з азіатським країнами. В кінці лютого чекаємо операційний візит компанії Qatar Airways, які будуть оцінювати наш аеропорт, його пасажироспроможність, прийомну здатність», – додала Тетяна Романовська.

Водночс Міністр інфраструктури Володимир Омелян відзначив досягнення керівництва Міжнародного аеропорту «Львів».

«З вимираючого міжнародного аеропорту «Львів» у 2015 році, сьогодні ми маємо західноукраїнський хаб, який росте на очах і додає потужності регіону та розвитку економіки. Фактично, за 3 роки нашими спільними зусиллями аеропорт «Львів» перетворився на сучасний авіавузол із великими перспективами розвитку не тільки пасажирських, а й вантажних перевезень. За три роки пасажиропотік виріс з 700 тис. до 1,6 млн пасажирів. У 2019 році планується залучити додатково ще 600 тис. пасажирів», − заявив Міністр інфраструктури України.

Раніше Львівський портал повідомляв, що аеропорт «Львів» реконструює занедбаний готель «Тустань». Окрім того польська компанія планує збудувати для львівського аеропорту вантажний термінал.