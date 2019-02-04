Як виглядатиме пішохідно-велосипедна доріжка на верхній алеї вулиці Коперника

На верхній алеї вулиці Коперника, що під мурами монастиря св. Лазаря, облаштують спільну зону для велосипедистів та пішоходів шириною 2,5 м. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, ЛКП «Інститут просторового розвитку» розпочав новий проектувальний сезон, створивши проект пішохідно-велосипедної доріжки на верхній алеї вулиці Коперника, що під мурами монастиря св. Лазаря. Проектом передбачено переоблаштування верхньої тераси по вул. Коперника на спільну зону для велосипедистів та пішоходів шириною 2,5 м.

«Вздовж всієї алеї влаштовується підпірна стінка. Це дає змогу розширити прохід в найвужчих місцях. В місцях підвищеної небезпеки на підпірній стінці встановлюється огорожа. Вздовж алеї розташовані кишені з вуличними меблями (кишені слугують своєрідними балконами для можливості споглядання вулиці Коперника). Через те, що об’єкт знаходиться в безпосередній близькості до історичного муру, який нещодавно було відреставровано, покриття виконується в існуючих відмітках. Через неможливість понизити рівень покриття входи на алею облаштовано сходинками (для пішоходів під час зимового заледеніння) та пандусами для можливості проїзду велосипедистів. Також передбачено капітальний ремонт сходів з тротуару на верхню терасу», – розповіла автор проекту Олена Зварич.

Для зручності велосипедистів покриття спільної зони передбачене з безшовної бетонної плитки (ФЕМ).

«На візуалізаціях не зазначено, але вздовж алеї, перед сходами та пандусами, влаштована тактильна плитка для людей з вадами зору. Також вздовж алеї влаштовується водовідведення з території у вигляді лінійної системи лотків, які підключаються до дощоприймальних колодязів», – зазначила автор.

Передбачено влаштування 22 ліхтарів висотою 4 м та декоративного освітлення (11 шт).

Озеленення території включає висадку 25 дерев (граб, глід та клен татарський), 28 кущів висотою 1−3 м (скумпія та хеномелес), понад 500 шт низькорослих чагарників (кизильник горизонтальний, лаванда, декілька видів ялівцю та бересклету), понад 200 шт напівчагарників (два види пахизандри верхівкової).

Фото: ЛМР