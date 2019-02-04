У Перемишлянах будинок зайнявся разом з чоловіком всередині

У Перемишлянському районі під час пожежі в господарській будівлі чоловік отримав опіки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Вчора, 3 лютого, о 16:12 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в місті Перемишляни в господарській будівлі.

Внаслідок пожежі отримав опіки брат власника помешкання, 1965 року народження. Рятувальники винесли чоловіка із задимленого приміщення та передали медикам. Постраждалого в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Перемишлянську центральну районну лікарню.

Пожежу локалізовано о 16:50, ліквідовано о 16:58. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 кв.м та пошкоджено перекриття на площі 3 кв.м.

Причини займання з’ясовують правоохоронці.

Фото: ДСНС