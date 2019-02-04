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У області триває будівництво 19 нових сільських амбулаторій

Соломія Головіна

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У Львівській області триває будівництво 19 нових амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Загалом планують збудувати 43 медичні заклади. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«У зв’язку з тим, що розпочалось інтенсивне будівництво амбулаторій, потрібно, щоб райони в найкоротший термін розпочали роботу по співфінансуванню з місцевих бюджетів», – зазначив т.в.о. начальника управління капітального будівництва Львівської ОДА Олег Пелих.

Амбулаторії загальної практики сімейної медицини – ультрасучасні заклади, які збудують за уніфікованими проектами. Будівництво сільських амбулаторій відбуватиметься таким чином, щоб охопити всю територію Львівської області, а відтак кожен мешканець зможе отримати необхідну медичну допомогу.

Як раніше повідомляв Львівський портал, сільські амбулаторії отримають 43 позашляховики вартістю 500 тис. грн. кожний.

 

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