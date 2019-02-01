Ажіотаж навколо реставрації вікон: львів’яни подали всі 50 заяв за перші три години

ЛКП «Археологічно-архітектурна служба» сьогодні, 1 лютого розпочало прийом заявок на програму співфінансування реставрації дерев’яних вікон та заміни пластикових на дерев’яний скло-пакет. Необхідну кількість заяв на 2019 рік було прийнято за перші три години. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Львів продовжує проекти збереження та реставрації об’єктів культурної спадщини міста започатковані у рамках співпраці з німецьким проектом «Муніципальний розвиток та оновлення історичної частини міста» (GIZ). Цього року у Львові розпочинає діяти програма співфінансування реставрації дерев’яних вікон та заміни пластикових на дерев’яний скло-пакет. Набір заявок від мешканців на участь у програмі розпочався сьогодні, 1 лютого. За три години робочого дня ЛКП «Археологічно-архітектурна служба» набрали 50 заявок від мешканців. Прийом заявок на 2019 рік завершено.

«Ми були приємно здивовані він такого ажіотажу з боку мешканців на участь у програмі співфінансування реставрації дерев’яних вікон та заміни пластикових на дерев’яний скло-пакет. Набір заявок розпочався сьогодні, і станом на 12.10 год, ми набрали всі 50 заявок по реставрації і заміні вікон. А саме: 4 заявки — на заміну метало-пластикових вікон на нові дерев’яні, та 46 заявок — на ремонтно-реставраційні роботи по вікнах. Це означає, що прийом заявок на 2019 рік завершений», — розповіла директорка ЛКП «Археологічно-архітектурна служба» Тетяна Балукова.

Нагадаємо, частка співфінансування на реставрацію дерев’яних вікон становить 60% – місто, 40% – власник. Частка при заміні пластикових вікон на дерев’яний скло-пакет (тільки після оплати штрафу) становить 50% – місто, 50% – власник.

Також вже другий рік у Львові діє програма співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою (70% вартості робіт) і мешканцями (30%). У рамках програми у 2018 році було відреставровано близько 30 брам в історичних будівлях. Заявки на участь у цій програмі приймають до 29 березня 2019 року, за адресою вул. Валова, 20, каб. 12 ЛКП «Археологічно-архітектурна служба».