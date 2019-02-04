Через грип у школах Дрогобича і Стебника призупинили навчання

Через високий рівень захворюваності дітей на грип та ГРВІ школи Дрогобича та Стебника закрили на карантин. Відповідне рішення сьогодні, 4 лютого, прийняли під час засідання комісії ТЕБ і НС. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Дрогобицької міської ради.

Загалом у школах Дрогобича і Стебника навчаються 10 197 учнів. Станом на сьогодні через грип та ГРВІ на заняттях відсутні 1 922 дитини, що становить майже 19%.

Водночас начальник відділу освіти Дрогобицької міськради Петро Сушко зауважив, що у порівнянні з п’ятницею, 1 лютого, кількість хворих у школах лише збільшилася.

Відтак за рекомендацією відділу освіти та санітарно-епідеміологічної станції комісія прийняла рішення із вівторка, 5 лютого, призупинити навчальний процес у школах Дрогобича та Стебника. Карантин триватиме наразі до кінця цього тижня.

Вже у п’ятницю, 8 лютого, у школах знову промоніторять рівень захворюваності. І лише після цього комісія ТЕБ і НС прийматиме рішення щодо остаточної дати завершення карантину.

Як повідомляв Львівський портал, через грип та ГРВІ в області вже 103 школи закрились на карантин. Ще одна школа призупинила навчання через спалах кору.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині 51-річний чоловік помер від грипу.

Протягом минулого тижня, 7-13 січня, в області на грип та гострі респіраторні інфекції захворіли 9 577 людей. Про те, як відрізнити грип від ГРВІ, читайте тут.