Абітурієнтів запрошують до ЛНУ імені Івана Франка на День відкритих дверей

У Львівському національному університеті імені Івана Франка проведуть День відкритих дверей, на якому, вперше, будуть одночасно представлені усі факультети, коледжі та освітні можливості для абітурієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі навчального закладу.

У суботу, 9 лютого, в холі головного корпусу ЛНУ ім. Івана Франка, за адресою: вул.Університетська, 1, відбудеться День відкритих дверей у новому форматі. Абітурієнти не тільки спілкуватимуться з викладачами та студентами, але й візьмуть участь у майстер-класах, мотиваційних лекціях, воркшопах.

Заплановані події:

воркшоп «Алгоритми та алгоритмічне програмування» від Коледжу алгоритмічного програмування Algotester;

інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» для молодих правників від працівників Юридичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка;

квест з логічними загадками, побудованими на реальних подіях.

Спікери заходу – фахівці-практики у різних галузях, випускники ЛНУ ім. Івана Франка. Серед них:

Олекса Стельмах, директор компанії Leobit, читатиме лекцію про ІТ-індустрію.

Тарас Прокопишин та Інна Березніцька співзасновники онлайн-видання The Ukrainians, розкажуть про те, як створити власне медіа з нуля.

Микола Лехновський HR specialist – ПАТ «Галичфарм» Корпорація «Arterium», розповість про перспективи особистісного та кар’єрного зростання. Олеся Шаповал, виконавчий директор і співзасновник Агенства Іноземних Мов «ІнтерПереклад», говоритиме про практичну діяльність перекладача.

Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/382497092552917/?ti=cl